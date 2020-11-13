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Экс-капитана футбольного «Рубина» посадили в Казани на 13 лет

10:56, 13.11.2020
Экс-капитана футбольного «Рубина» посадили в Казани на 13 лет
Фото: "Реальное время"

К 13 годам колонии общего режима приговорен Сергей Харламов, бывший капитан футбольного клуба «Рубин». Казанский суд признал его участником ОПС, виновным в мошенничествах, передает из зала суда журналист «Реального времени».

Также реальные сроки от 9,5 до 13,5 года получили еще шесть фигурантов дела финансовой пирамиды КПК «Рост» с ущербом 1,4 млрд рублей. Причем основатель КПК Андрей Макаров будет отбывать срок в колонии особого режима — то есть фактически в тюремных условиях.

Защита намерена обжаловать приговор.

Ранее «Реальное время» опубликовало «запрещенную» басню Харламова о деле КПК «Рост».

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