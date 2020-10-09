Госстройнадзор Татарстана проверил противопожарную систему в проблемном ЖК «Молодежный»

Сегодня инспекторы Госстройнадзора РТ провели комплексную проверку во втором доме ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске.

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В проблемном 16-этажном доме проверка проходила по нескольким направлениям: выполнение строительно-монтажных работ, монтаж инженерных сетей (теплоснабжение, электроснабжение, вентиляция, канализация), соблюдение требований санэпиднадзора и пожарной безопасности.

Во время проверки, которая проходила ранее, инспекторы сделали замечания к системе дымоудаления. На момент начала строительства дома в 2011 году ее монтаж в проекте не предусматривался из-за отсутствия таких требований. Сегодня вопрос полностью решен, однако новому застройщику пришлось изменить проектную документацию, провести экспертизу, выполнить устройство отверстий в плитах-перекрытиях и усилить конструкции этих плит.

Также сегодня специалистам Госстройнадзора РТ показали работоспособность новой системы. Для этого застройщик устроил искусственный пожар, во время которого проверили срабатывание пожарных датчиков, автоматическое включение систем дымоудаления, подпор воздуха в коридоре жилой части и лифтовых шахтах.

Итоговая проверка Госстройнадора в ЖК «Молодежный» должна завершиться 12 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина решил достроить четыре проблемных дома в Казани и Ленинградской области. Речь идет о трех домах комплекса «Молодежный» в Казани, а также о доме в жилом комплексе «Десяткино» во Всеволожском районе Ленинградской области.

