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Технологии

В Болгаре впервые появилась сеть 4G

18:06, 12.11.2020
В Болгаре впервые появилась сеть 4G
Фото: commons.wikimedia.org

В татарстанском Болгаре в Татарстане впервые разместили сеть стандарта 4G. Как сообщили в пресс-службе МТС, теперь туристам и местным жителям доступен высокоскоростной интернет.

Отметим, что ранее неоднократно поступали жалобы на плохую связь в Болгарском историко-археологическом комплексе.

«Сразу после запуска сети мы увидели 30-процентный рост интернет-трафика. Поэтому строительство сети здесь было одним из приоритетных проектов в этом году», — отметил директор филиала МТС в РТ Марат Шакиров.

Технологии Татарстан
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