В Болгаре впервые появилась сеть 4G

В татарстанском Болгаре в Татарстане впервые разместили сеть стандарта 4G. Как сообщили в пресс-службе МТС, теперь туристам и местным жителям доступен высокоскоростной интернет.

Отметим, что ранее неоднократно поступали жалобы на плохую связь в Болгарском историко-археологическом комплексе.



«Сразу после запуска сети мы увидели 30-процентный рост интернет-трафика. Поэтому строительство сети здесь было одним из приоритетных проектов в этом году», — отметил директор филиала МТС в РТ Марат Шакиров.

