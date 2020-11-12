Экс-нападающий «Авангарда» Макмиллан перешел в «Нефтехимик»

«Нефтехимик» подписал контракт с канадским нападающим Брэндоном Макмилланом, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

В прошлом сезоне 30-летний форвард выступал за рижское «Динамо» и омский «Авангард».

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ХК «Нефтехимик» заключил контракт с канадским нападающим Брэндоном Макмилланом (22.03.1990, 180/86, хват левый).



Мы рады приветствовать Брэндона в Стае и желаем отличного сезона! pic.twitter.com/QTXnvfS21y — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) November 12, 2020

В КХЛ он также играл за хорватский «Медвешчак» и нижегородское «Торпедо». Всего он сыграл 216 матчей, в которых набрал 96 (50+46) очков.

Напомним, ранее «Нефтехимик» подписал контракт с защитником ЦСКА Кириллом Воробьевым.