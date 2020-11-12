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Экс-нападающий «Авангарда» Макмиллан перешел в «Нефтехимик»

17:15, 12.11.2020
Экс-нападающий «Авангарда» Макмиллан перешел в «Нефтехимик»
Фото: hawk.ru

«Нефтехимик» подписал контракт с канадским нападающим Брэндоном Макмилланом, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

В прошлом сезоне 30-летний форвард выступал за рижское «Динамо» и омский «Авангард».

В КХЛ он также играл за хорватский «Медвешчак» и нижегородское «Торпедо». Всего он сыграл 216 матчей, в которых набрал 96 (50+46) очков.

Напомним, ранее «Нефтехимик» подписал контракт с защитником ЦСКА Кириллом Воробьевым.

СпортХоккей
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