В общественном транспорте Казани за прошедшие сутки выявили 880 пассажиров без масок

Фото: Илья Репин (архив)

9 ноября на общественном транспорте Казани выявили 880 пассажиров-нарушителей масочного режима. 30 из них покинули средство передвижения, остальные надели маски на месте, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сотрудники Комитета по транспорту Казани, контрольно-ревизорские службы МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и службы транспортных предприятий проверили 549 автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов метро.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Проверки прошли на 27 остановках города.

Напомним, что с начала ноября в общественном транспорте Казани выявили 3 448 пассажиров без масок. 126 нарушителям масочного режима пришлось покинуть средство передвижения. Остальные надели маски на месте.

