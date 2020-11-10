В общественном транспорте Казани за прошедшие сутки выявили 880 пассажиров без масок
9 ноября на общественном транспорте Казани выявили 880 пассажиров-нарушителей масочного режима. 30 из них покинули средство передвижения, остальные надели маски на месте, сообщает пресс-служба мэрии города.
Сотрудники Комитета по транспорту Казани, контрольно-ревизорские службы МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и службы транспортных предприятий проверили 549 автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов метро.
Проверки прошли на 27 остановках города.
Напомним, что с начала ноября в общественном транспорте Казани выявили 3 448 пассажиров без масок. 126 нарушителям масочного режима пришлось покинуть средство передвижения. Остальные надели маски на месте.
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