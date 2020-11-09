На этиленник «Нижнекамскнефтехима» доставили оборудование для факельной установки

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На стройплощадку этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» доставлено крупногабаритное оборудование, предназначенное для факельной установки нового завода, — емкость холодной продувки весом более 45 тонн и факельный сепаратор весом 130 тонн.



Для перевозки оборудования от грузового причала к месту временного хранения был задействован спецтранспорт. По ходу движения из-за внушительных размеров груза проводилось отключение электрических линий. Так, длина емкости холодной продувки составляет 14,9 м, диаметр — 6,3 м. Факельный сепаратор имеет длину 22,8 м, диаметр — 7,3 м.

Емкость и сепаратор являются важными частями общей факельной системы завода, которая применяется для безопасного сброса газов из оборудования при аварийной ситуации или при плановой подготовке. Система сбора факельных сбросов рассчитана и поставляется фирмой Linde GmbH, сам факел изготовлен компанией John Zink. Высота факельного ствола составляет 150 м.

Емкость холодной продувки предназначена для отделения жидких углеводородных сбросов с низкой температурой от газообразных перед подачей в факельный коллектор. Факельный сепаратор необходим для окончательного отделения жидкости из газообразных сбросов. Большие объемы аппаратов обусловлены большой расчетной пропускной способностью.

Также из числа оборудования новой факельной системы доставлены еще два важных элемента — факельный оголовок и встроенный гидрозатвор. В скором времени ожидается поставка установок сжигания отходов производства и окисления сернисто-щелочных стоков. К монтажу и подъему факела, с учетом монтажа несущей конструкции, специалисты приступят весной 2021 года.



Ранее сообщалось, что в Нижнекамск прибыло последнее в эту навигацию судно с оборудованием для этиленника «Нижнекамскнефтехима».

