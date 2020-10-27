В Нижнекамск прибыло последнее в эту навигацию судно с оборудованием для этиленника «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Седьмое и последнее в этот навигационный период судно «Нева-Лидер 6» доставило в Нижнекамский грузовой порт оборудование для ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим». Оборудование прошло многокилометровой путь от Южной Кореи через Румынию до Татарстана. В этот раз водным путем прибыли 34 аппарата емкостного и реакторного оборудования и материалы. В составе партии: реакторы гидрирования фракции С3, гидрирования пиробензина, осушители пирогаза, сепараторы компрессоров пирогаза и пропилена и многое другое.

В ближайшие дни начнутся разгрузка оборудования и его доставка частично на склады временного хранения, а также на строительную площадку. Монтаж оборудования будут проводить специалисты компании ООО «Гемонт» в соответствии с графиком строительно-монтажных работ.

Среди оборудования прибыли три позиции крупногабаритных размеров, доставка которых будет осуществляться в ночь с 30 на 31 октября специальным транспортом с отключением и поднятием линий электропередач.



Следующее транспортное «окно» откроется в апреле 2021 года. До этого времени доставка оборудования для ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» будет идти наземным транспортом.

Новый комплекс укрепит статус крупного участника рынка России и СНГ, увеличит выработку целевых продуктов с высокой стоимостью. Здесь будут перерабатывать 1 798 500 тонн нафты в год и выпускать этилена 600 000 тонн в год, пропилена — 272 800 тонн в год, бутадиена — 88 000 тонн в год, бензола — 245 тысяч тонн в год.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в Нижнекамск прибыло шестое по счету судно с крупногабаритным оборудованием на борту «Нева-Лидер 2».

