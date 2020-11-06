Хованов набрал 6 очков в последних трех матчах за «Барс» в ВХЛ

Нападающий из системы «Ак Барса» Александр Хованов набрал 6 (2+4) очков в последних трех матчах в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за «Барс».

Вначале форвард отметился дублем в ворота пермского «Молота-Прикамье» (5:2). После этого Хованов отдал голевую передачу в игре с нефтекамским «Торосом» (2:3б) и трижды ассистировал своим партнерам в матче с тольяттинской «Ладой» (3:4).

Всего за «Барс» нападающий провел семь матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

Александр Хованов. Фото: vk.com/hc_bars_kazan

Хованов перешел в «Ак Барс» перед началом нынешнего сезона. После семи проведенных матчей в его активе 1 (0+1) набранное очко. С середины октября он был переведен в «Барс» и выступает в ВХЛ.

Сообщалось, что Хованов попросил обменять его в другой клуб КХЛ.