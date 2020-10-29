Реквием по «Винде»: чем запомнилась операционная система для смартфонов от Microsoft

Ровно восемь лет назад, 29 октября 2012 года, компания Microsoft представила второе поколение своей операционной системы Windows Phone для мобильных телефонов — Windows Phone 8. Предыдущая версия — Windows Phone 7 — была выпущена в октябре 2010 года. Старая и новая версии оказались несовместимы — устройства, выпущенные на «семерке», так навсегда и остались пылиться на полках с выпуском «восьмерки» (впрочем, ничто не мешало пользоваться устройствами на устаревшей системе). Да и у новой ОС оказалась незавидная судьба — вместо нее выпустят Windows Phone 8.1, затем — Windows 10 Mobile, но и ее поддержку прекратят в январе 2020 года. В чем были ключевые особенности Windows Phone — в материале «Реального времени».

Закрытость, ведущая к безопасности

Наверное, ключевое отличие Windows Phone от Android (и одновременно то, что в некотором роде роднило систему с iOS) — закрытость. Это одновременно являлось и плюсом, и минусом системы. С одной стороны, она была гораздо более безопасной, чем Android, — чтобы заполучить на нее вирус, нужно было очень постараться (а есть мнение, что это было невозможно в принципе, учитывая небольшое число пользователей ОС), приложения (в теории) работали более стабильно: вы с меньшей вероятностью могли скачать «сырую» программу.

С другой же стороны, из закрытости Windows Phone следовали и недостатки, которые в общем свойственны и iOS, но там они компенсировались популярностью системы, а в случае с Windows Phone стали одним из ключевых моментов, из-за которых этой популярности система как раз не получила.

Нехватка приложений из-за непопулярности

Закрытость системы вместе с поздним (на фоне Android и iOS) запуском системы привели к тому, что разработчики не стремились «выкатывать» свои программы на Windows Phone. В большинстве случаев их делали по «остаточному» принципу — после того, как выпустят на основных операционных системах, а еще чаще приложения не выпускали вовсе — про существование ОС для смартфонов от Microsoft как бы забывали.

Позволить себе удовольствие выпуска программ на Windows Phone могли в основном или крупные компании типа «Яндекса», или энтузиасты, которым самим нравилась система. Но даже те приложения, что были в магазине, получали серьезную (в сравнении, например, с Android) задержку в обновлениях — как следствие, там с опозданием появлялся новый функционал. Пользователям пришлось обходиться без нужного им софта или пользоваться не всегда качественно сделанными аналогами. Примечательно, что эта тенденция касалась и приложений от самого Microsoft — хотя, казалось бы, компания должна стараться поддерживать свою операционную систему.

Интерфейс — неизменный и на любителя

Еще одна особенность, вытекающая из закрытости системы, — неизменный интерфейс. Конечно, минимальные изменения, вроде установки фонов на определенных экранах, как и на iOS, в Windows Phone были возможны. Но в глобальном плане интерфейс оставался неизменным: два экрана, на левом — квадратные или прямоугольные значки приложений или виджетов, на правом — приложения в виде списка.

Многие пользователи находили такой дизайн приятным и лаконичным (что и неудивительно для людей, купивших телефон на системе с таким дизайном интерфейса), но кому-то он не нравился, а для некоторых людей не хватало «кастомизации».

Быстродействие — высокое, но не всегда

Этот пункт — спорный и индивидуальный, но большинство пользователей в Windows Phone отмечали быстродействие и меньшее, в сравнении с Android, количество «лагов». Были, впрочем, и люди, сталкивавшиеся с вылетами приложений, с долгим входом в приложения, снабженным надписью «загрузка».

Особенно часто это случалось в случае, если на телефоне оставалось мало свободного места. Однако такая деталь в целом характерна и для других операционных систем. В большинстве же случаев система была стабильна, и, что немаловажно, устройства на ней обычно были дешевле, чем на Android, не говоря уже про «айфоны».

Дешевизна благодаря оптимизации

Дешевизна — еще одна важная особенность устройств на Windows Phone. Во многом благодаря грамотной оптимизации работы операционной системы она требовала меньше ресурсов от телефона. К примеру, на Windows Phone 8.1 и Windows 10 Mobile вполне успешно работали устройства с 1 гигабайтом оперативной памяти, в то время как на тот момент устройства на Android с объемом «оперативки» меньше 2 гигабайт можно было уже не рассматривать — они бы тормозили нещадно и постоянно.

Следствие такой оптимизации Windows Phone — дешевизна устройств. Наиболее дешевые аппараты можно было купить примерно за 3 тысячи рублей, а уже за 30 тысяч можно было купить топовую Nokia 1520 с огромным по тем временам 6-дюймовым экраном и очень хорошей для своей ценовой категории камерой c оптикой ZEISS с разрешением в 20 мегапикселей. К примеру, выпущенный в том же 2013 году Samsung Galaxy Note 3 стоил 35 тысяч, а камера там была с разрешением только в 13 мегапикселей.

Максим Матвеев