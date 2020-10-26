Известный казанский ресторан «Пиросмани» выставлен на торги более чем за 47 млн рублей

Сбербанк продает широко известный в Казани ресторан грузинской кухни «Пиросмани». Владелец оценил его в 47,12 млн рублей — учитывая площадь в 527 кв. м, один метр оценен в 89,4 тыс. рублей.

Торги приостановлены до конца октября из-за жалобы банка «Интез», являющегося другим кредитором. Заведение было в долгах еще до пандемии коронавируса. По мнению основателя и экс-владелца Фархата Ибраева, от банкротства сегодня никто не застрахован по причине высоких налогов и падении покупательной способности населения.



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