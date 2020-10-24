Татарстан занял восьмое место в списке регионов по покупке китайских автомобилей

Татарстан занял 8-ое место в рейтинге регионов по покупке китайских легковых автомобилей. С января по сентябрь текущего года в республике было продано 961 машин — это на 57% больше, чем за тот же период прошлого года — 613 машин, сообщает «Автостат-инфо».



Первое место в списке занимает Москва — в ней реализовали 3 546 китайских автомобилей, следом идет Московская область с 2 774 проданных легковушек, тройку замыкает Петербург с 1 976 автомобилями.

ru.wikipedia.org / Milhouse35

Четвертое место у Краснодарского края — 1 416 автомобилей китайских марок, пятое — у Самарской области — 1 1134 машины. Челябинская и Свердловская области заняли шестое и седьмое место с результатами в 1 041 и 992 единиц автомобилей соответственно.

Девятое место занял Башкортостан с результатом в 936 автомобилей, десятку замкнул Ханты-Мансийский АО — в нем продали 870 единиц китайских авто.

Напомним, в России сохраняется спрос на новые автомобили, несмотря на их подорожание.