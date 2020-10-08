Татарстан стал лидером в ПФО по количеству частных инвесторов

За 8 месяцев этого года оборот по открытым татарстанцами индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) составил 38,7 млрд рублей: операции выросли на 9%, то есть на 3,2 млрд рублей. По данным Мосбиржи, республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе и пятое — в России.



Количество счетов с начала года выросло в 1,7 раза — на 1 сентября татарстанцы открыли 74,8 тысяч ИИС.

В начале сентября сообщалось, что за 7 месяцев 2020 года в Татарстане количество ИИС достигло 69,2 тысячи.

