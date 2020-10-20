Из Казани открылся регулярный рейс в Жуковский

Из Казани открылся регулярный рейс в город Жуковский.

Первый рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Казань — Жуковский состоялся 18 октября. В подмосковный аэропорт вечером прибыли 136 пассажиров из столицы Татарстана.

realnoevremya.ru



Новый рейс выполняется пять раз в неделю по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Рейс U6-7784 из Казани отправляется в 22.20, обратный рейс U6-7783 вылетает из Жуковского в 20.05, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

С 31 октября из Казани откроются чартерные рейсы в Танзанию на остров Занзибар.

