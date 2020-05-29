Ежуров покинул пост главного тренера «молодежки» «Рубина»

Владимир Ежуров покинул пост старшего тренера молодежного состава «Рубина», информирует официальный сайт казанского клуба.

У тренера закончился контракт с клубом, и стороны решили его не продлевать.

Ежуров возглавлял «молодежку» «Рубина» с лета 2019 года. Под его руководством в 22 турах казанцы набрали 20 очков и на момент приостановки сезона занимали 14-е место в турнирной таблице молодежного первенства.

Всего за свою карьеру Ежуров провел в «Рубине» более 10 лет. С 2003 по 2013 год он работал тренером и селекционером в структуре клуба, а перед началом нынешнего сезона вернулся в казанскую команду.

«Благодарим Владимира Раимовича за работу на благо клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.