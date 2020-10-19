Власти Татарстана выставили на торги 7 иномарок за 4,6 млн рублей

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Минземимущество Татарстана объявило о проведении торгов по продаже семи автомобилей. В сумме начальная цена всех лотов составляет 4,6 млн рублей.

Самым дорогим лотом является пятилетний Mercedes-Benz GL 500, который в министерстве оценили в 1,6 млн рублей. Еще одна пятилетняя иномарка — Audi A6 — «стартует» от 1 млн рублей.

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Далее следуют:

Hyundai Santa Fe (2010) — за 501,4 тысячи рублей,

BMW 750Li (2008) — за 490,8 тысячи рублей,

Volkswagen Touareg (2007) — за 420,9 тысячи рублей,

Volkswagen Multivan (2012) — за 327,9 тысячи рублей,

Ford Mondeo (2013) — за 190,5 тысячи рублей.

Заявки принимаются до 30 ноября. Участников аукциона определят 2 декабря, сами торги назначены на 3 декабря.