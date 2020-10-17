«Рубин» в гостях проиграл «Краснодару» в матче РПЛ

«Рубин» в гостях уступил «Краснодару» (1:3) в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Краснодарцы открыли счет в самом конце первого тайма, когда Кабелла реализовал пенальти за игру рукой Самошникова. После перерыва Олссон воспользовался ошибкой Бегича у собственных ворот и отправил второй мяч в сетку Дюпина.

Отметим, что в обеих случаях с голом арбитр встречи Михаил Вилков обращался к системе видеоповторов ВАР и принимал решение в пользу «Краснодара».

В самом конце игры Дюпин отбил дальний удар Сулейманова прямо на ногу Бергу, который добил мяч в ворота. В ответ на это на четвертой добавленной минуте Старфельт головой забил гол престижа.

«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 3:1 (1:0)

Голы:

1:0 — 45, Кабелла (с пенальти);

2:0 — 52, Олссон;

3:0 — 90, Берг;

3:1 — 90, Старфельт.