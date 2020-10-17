Ионов, Марков и Сорокин выйдут в составе «Краснодара» на игру с «Рубином»

«Краснодар» опубликовал свой стартовый состав на матч против «Рубина» в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

С первых минут на поле появится сразу три новичка краснодарцев. В состав включены защитник Евгений Чернов и хавбек Алексей Ионов. Оба игрока были приобретены у «Ростова» совсем недавно.

Также в старте оказался нападающий Евгений Марков. В прошлом сезоне он на правах аренды играл в «Рубине».

Кроме того в стартовом составе выйдет воспитанник рубиновой академии Егор Сорокин.

Стартовый состав «быков» на #КраснодарРубин Капитан сегодня Матвей Сафонов



В запасе: Синицын (В), Городов (В), Рамирес, Уткин, Газинский, Классон, Сулейманов, Берг.#ВпередБыки pic.twitter.com/Y9pUjP6iQi — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 17, 2020

Состав «Краснодара»: Сафонов — Чернов, Сорокин, Кайо, Смольников — Вильена, Олссон, Кабелла, Петров, Ионов — Марков.

Напомним, ранее стал известен стартовый состав казанского «Рубина».