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«Ак Барс-Динамо» расстался с тремя ведущими хоккеистами команды

15:48, 05.10.2020
«Ак Барс-Динамо» расстался с тремя ведущими хоккеистами команды
Фото: vk.com/akbarsdynamo

Лидеры «Ак Барс-Динамо» Евгений Корев, Михаил Тюко и Максим Рязанов покинули казанскую команду, сообщает пресс-служба клуба.

Все три хоккеиста перешли в «СКА-Нефтяник» по приглашению экс-главного тренера казанцев, а ныне рулевого хабаровчан Ильяса Хандаева. В обратном направлении уехал полузащитник Денис Корев.

Отметим, что казанский клуб не получил никакой компенсации за уход трех своих лидеров. Контракты с игроками были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Ранее после перехода Хандаева в «СКА-Нефтяник» команду возглавил Александр Епифанов.

СпортХоккей с мячом Татарстан
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