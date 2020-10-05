«Ак Барс-Динамо» расстался с тремя ведущими хоккеистами команды

Лидеры «Ак Барс-Динамо» Евгений Корев, Михаил Тюко и Максим Рязанов покинули казанскую команду, сообщает пресс-служба клуба.

Все три хоккеиста перешли в «СКА-Нефтяник» по приглашению экс-главного тренера казанцев, а ныне рулевого хабаровчан Ильяса Хандаева. В обратном направлении уехал полузащитник Денис Корев.

Отметим, что казанский клуб не получил никакой компенсации за уход трех своих лидеров. Контракты с игроками были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Ранее после перехода Хандаева в «СКА-Нефтяник» команду возглавил Александр Епифанов.