Татарстанец Илья Шикшин выиграл Кубок России по го, Динерштейн — второй

В Санкт-Петербурге в минувшие выходные завершился Кубок России по игре го.

Первое место на турнире завоевал представитель Татарстана и один из ведущих игроков Европы Илья Шикшин. В шести проведенных встречах он набрал 14 очков и единолично захватил лидерство в общем зачете.

Вторым стал еще один татарстанец Александр Динерштейн

Александр Динерштейн (справа). Фото: gofederation.ru

, у которого 13 очков. Третье место занял представитель Жуковска Антон Черных.

Всего на турнире приняли участие 53 сильнейших участника из 13 субъектов России.

Го — это логическая настольная игра, где игроки делят доску с помощью камней, а главная цель является захват территории.