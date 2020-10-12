Татарстанец Илья Шикшин выиграл Кубок России по го, Динерштейн — второй
В Санкт-Петербурге в минувшие выходные завершился Кубок России по игре го.
Первое место на турнире завоевал представитель Татарстана и один из ведущих игроков Европы Илья Шикшин. В шести проведенных встречах он набрал 14 очков и единолично захватил лидерство в общем зачете.
Вторым стал еще один татарстанец Александр Динерштейн
, у которого 13 очков. Третье место занял представитель Жуковска Антон Черных.
Всего на турнире приняли участие 53 сильнейших участника из 13 субъектов России.
Го — это логическая настольная игра, где игроки делят доску с помощью камней, а главная цель является захват территории.Спорт Татарстан
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