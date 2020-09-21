Гендиректор «Рубина» ответил, будут ли новые приобретения у клуба

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб практически завершил свою работу на летнем трансферном рынке. При этом он не исключил, что в случае появления интересного игрока казанцы проведут трансфер.

«Будут ли еще приобретения у «Рубина»? Мне бы очень хотелось. Но я сомневаюсь, что они будут. В заявке у нас есть еще место, так что я не исключаю, если будет интересный вариант», — сказал Сайманов.

Напомним, накануне «Рубин» уступил дома московскому «Спартаку» (0:2) в рамках 8-го тура РПЛ. Полузащитник казанцев Денис Макаров после игры сообщил, что нынешняя команда способна бороться за чемпионство в чемпионате страны.