«Салават» проиграл все три матча Кубка Шпенглера и вылетел из турнира

«Салават Юлаев» в упорной борьбе уступил чешскому «Тршинецу» (2:3) в матче группового раунда Кубка Шпенглера.

После первого периода чехи вели 2:0, однако вскоре уфимцы смогли сравнять счет усилиями новичка команды Кручинина и молодого Башкирова. Правда, развить успех хоккеисты «Салавата» не сумели. А вот в третьем периоде «Тршинец» организовал еще один гол, благодаря чему одержал победу в матче.

Это поражение стало для «Салавата» третьим подряд на турнире. Таким образом, уфимцы вылетели из Кубка Шпенглера, не набрав ни одного очка.

«Оцеларжи Тршинец» (Чехия) — «Салават Юлаев» (Россия) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы:

1:0 (04:36) — Полански (Адамски, Хмелевски);

2:0 (20:45) — Странски (Дравецки);

2:1 (21:15) — Кручинин (Картаев, Гиматов);

2:2 (35:08) — Башкиров (Пименов, Солодухин);

3:2 (50:39) — Мартинек (Хмелевски, Доудера,бол.).