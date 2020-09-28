Подъяпольский, Менелл и Сошников признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обнародовала имена лучших игроков четвертой игровой недели.

Среди вратарей был отмечен игрок «Северстали» Владислав Подъяпольский. На минувшей неделе он одержал две победы в двух матчах, в том числе над своим бывшим клубом — казанским «Ак Барсом». Его коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,97.

Подъяпольский, Менелл, Сошников, Саморуков признаны лучшими игроками 4-й недели сезона КХЛ. pic.twitter.com/RktSodoHIp — КХЛ (@khl) September 28, 2020

Лучшим нападающим недели в КХЛ стал форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников. Игрок уфимского клуба набрал 7 (2+5) очков в двух матчах. Благодаря своей успешной игре Сошников вошел в пятерку лучших бомбардиров лиги с 11 очками.

Лучшим защитником признан игрок минского «Динамо» Бреннан Менелл. Вместе с командой он одержал три победы в трех матчах, в которых сам хоккеист отметился 2 (1+1) очками.

Лучшим новичком признан защитник Дмитрий Саморуков. Хоккеист ЦСКА одержал с командой две победы и набрал в них 3 (1+2) очка. При этом Саморуков ни разу не ушел со льда с отрицательным коэффициентом полезности при общем показателе (+5).

Напомним, ранее среди лучших игроков третьей недели КХЛ был отмечен нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен.