Сеть «ТАИФ-НК АЗС» продолжает обновляться
ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает масштабную программу по приведению своей сети к единому корпоративному стандарту. В сентябре компания модернизировала еще два автозаправочных комплекса в Казани: №102 на ул. Ершова, 27 и №166 на Оренбургском тракте.
— Мы активно продолжаем ребрендинг нашей сети и стараемся стать максимально комфортными для потребителя. Компания меняется не только внешне, но и постоянно совершенствует качество и сервис обслуживания. В течение ближайших нескольких лет «ТАИФ-НК АЗС» планирует завершить переход всех 220 станций сети под единый бренд, — напоминает главный инженер ООО «ТАИФ-НК АЗС» Шамиль Залялов.
В настоящее время автозаправочные станции ООО «ТАИФ-НК АЗС» работают под брендами «ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт». Качественное топливо на все АЗС сети доставляется напрямую от производителя без задержек в пути. Кроме того, на АЗС ГК ТАИФ для удобства потребителей продолжает действовать дисконтная программа «Альтернатива». Держатели карты могут получить скидку 3% на все виды топлива.
Напомним, ранее «Реальное время» писало о ребрендинге автозаправочной станции сети «ТАИФ-НК АЗС» на Мамадышском тракте, 2. Всего на сегодняшний день обновленным видом радуют жителей столицы 10 АЗС «ТАИФ-НК».
Партнерский материал
Справка
ТАИФ-НК АЗС — одна из крупнейших сетей автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо на все АЗС сети поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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