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Шайба Буцаева помогла «Нефтехимику» обыграть в гостях «Локомотив»

22:29, 25.09.2020
Шайба Буцаева помогла «Нефтехимику» обыграть в гостях «Локомотив»
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик» в гостях обыграл ярославский «Локомотив» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нижнекамцы открыли счет под занавес первого периода, когда цели достиг бросок Хайруллина. После перерыва хозяева льда реализовали большинство, на что «Нефтехимик» ответил голами Буцаева и Гудачека. Для сына главного тренера гостей эта шайба стала дебютной на профессиональном уровне. В третьем периоде ярославцы сократили отставание, но на большее их не хватило.

Отметим, что «Локомотив» играл не в оптимальном составе. Основные лидеры команды пропускали встречу из-за положительных тестов на коронавирус.

«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы:
0:1 — Хайруллин (Осипов, 15:19)
1:1 — Каюмов (Алексеев, 31:27, бол.)
1:2 — Буцаев (32:02)
1:3 — Гудачек (Рантакари, Хайруллин, 39:40)
2:3 — Дарьин (Каюмов, 43:58).

СпортХоккей Татарстан
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