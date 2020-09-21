В России растут оптовые цены на гречку: вырастет ли цена в Татарстане — видео

Фото: кадр видео ТНВ

В России выросли оптовые цены на гречку. Об этом со ссылкой на аналитичекую службу «ПроЗерно» сообщает ТНВ.

По данным Росстата, цены на крупы стали лидерами по темпу роста. Сейчас стоимость тонны гречки по стране превышает 50 тысяч рублей. Это на 2,5 тысячи больше, чем неделей ранее.

Татарстанские оптовики говорят, что цены пока стабильны. По данным Минпромторга РТ, средняя стоимость гречки в республике составляет 74,36 руб. за кг — это дешевле, чем в прошлом месяце на 1 рубль. По данным ведомства, переживать не о чем: потребность в крупе Татарстан полностью покрывает.

