Макаров: «Рубин» готов бороться за чемпионство в этом сезоне»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров прокомментировал поражение от московского «Спартака» (0:2) в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня было какое-то невезение, мы создали много моментов. Где-то судья недосмотрел, я считаю, что в эпизоде со мной был стопроцентный пенальти. Наша вина, что мы не реализовали свои моменты. Мы не обсуждали со Слуцким игру на правом фланге, мы играем так каждую игру. Обыгрывали, поэтому было много моментов», — сказал Макаров.

Несмотря на поражение от «красно-белых» футболист «Рубина» считает, что казанская команда может побороться за чемпионство уже в нынешнем сезоне РПЛ.

«Рубин» спокойно может в этом сезоне бороться за чемпионство, у нас прекрасная линия атаки, центр поля и линия обороны. Я считаю, мы сильнее «Спартака» и еще это докажем. После автогола не было никакой надломленности, в первом тайме у нас тоже были моменты. Это наша вина, что мы не реализовали, а не «Спартак» хорошая команда. Сегодня у нас сказалось именно невезение», — сказал Макаров.

Накануне «Рубин» уступил дома московскому «Спартаку» (0:2), при этом гости последние полчаса матча играли в меньшинстве после удаления защитника москвичей Павла Маслова.

Казанцы нанесли по воротам «красно-белых» 22 удара, восемь из которых пришлись в створ. «Спартак» забил два гола, хотя имеет в своем активе только один выстрел в сторону голкипера «Рубина» Никиты Медведева. Еще один мяч был забит игроком казанцев Михаилом Меркуловым в свои ворота.

Подробнее об итогах казанского матча можно почитать в материале «Реального времени».