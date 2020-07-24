Татарстан реструктуризировал кредитов на 14,5 млрд рублей и стал первым в ПФО

Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по количеству заявок на реструктуризацию от малого и среднего бизнеса. Банки РТ удовлетворили 2040 заявок от предпринимателей на сумму более 14,5 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Министерства экономики РТ.

Мера реструктуризации направлена на поддержку заемщиков, испытывающих сложности с погашением кредитов. Программа оказалась востребованной: она временно снижает нагрузку предпринимателя и позволяет направить средства на развитие бизнеса в период после пандемии коронавируса.

В РТ действуют внутрибанковские программы по реструктуризации. Они предусматривают изменение условий договора, учитывают приостановление заемщиком своих обязательств на срок не более 6 месяцев, а также уменьшение размера платежей в течение льготного периода.

Процентная ставка по кредитному соглашению не должна увеличиваться при предоставлении заемщику права отсрочки платежа, а кредитные каникулы не ухудшают кредитную историю. Если кредитная программа участвует в программе Минэкономразвития, предприниматели могут рассчитывать на снижение суммы отсроченной задолженности за счет федеральных субсидий для банков.

Также индивидуальный предприниматель имеет возможность реструктурировать потребительский кредит: уменьшить или приостановить платежи на льготный период.

Напомним, ранее предприниматели Татарстана получили поддержку на сумму более 25 млрд рублей без учета налоговых и банковских каникул.