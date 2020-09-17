СМИ: заболевшего коронавирусом мэра Харькова увезли на лечение за границу

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заразился коронавирусом, отправили на лечение за границу. Состояние чиновника оценивается как стабильно тяжелое.

По данным издания Newsroom, за мэром прибыл самолет из Нюрнберга — Bombardier Challenger 604. Куда именно отправили чиновника, пока неизвестно. СМИ сообщали, что родные Кернеса рассматривали в качестве вариантов клинику в Вене, а также клинику Charite в Берлине.



Напомним, что в клинике Charite в Германии находится на лечении оппозиционер Алексей Навальный.