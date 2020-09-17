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СМИ: заболевшего коронавирусом мэра Харькова увезли на лечение за границу

02:24, 17.09.2020
СМИ: заболевшего коронавирусом мэра Харькова увезли на лечение за границу
Фото: realnoevremya.ru

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заразился коронавирусом, отправили на лечение за границу. Состояние чиновника оценивается как стабильно тяжелое.

По данным издания Newsroom, за мэром прибыл самолет из Нюрнберга — Bombardier Challenger 604. Куда именно отправили чиновника, пока неизвестно. СМИ сообщали, что родные Кернеса рассматривали в качестве вариантов клинику в Вене, а также клинику Charite в Берлине.

Напомним, что в клинике Charite в Германии находится на лечении оппозиционер Алексей Навальный.

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