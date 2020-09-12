Выборы-2020: Александр Малькевич оценил татарстанских блогеров-наблюдателей

12:30, 12.09.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020 22
1/22
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня член Общественной палаты России Александр Малькевич встретился с блогерами-наблюдателями, работающими на нынешних выборах в республике. Он считает, что Татарстан показал пример для подражания другим российским регионам, пригласив на выборы в качестве наблюдателей блогеров.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи