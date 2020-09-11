«Ак Барс-Динамо» разгромил «Мурман» в стартовом матче Кубка России

«Ак Барс-Динамо» крупно обыграл «Мурман» (10:3) в матче первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.

Исход встречи был предрешен уже к окончанию первого тайма, когда команды ушли на перерыв со счетом 6:1 в пользу казанцев. Во второй половине игры подопечные Александра Епифанова забили еще четыре гола и довели дело до уверенной победы.

В составе казанской команды дублями отметились Евгений Корев и Олег Рязанов.

Завтра «Ак Барс-Динамо» сыграет с хоккеистами кировской «Родины», которые стартовали с победы над «Водником» из Архангельска.