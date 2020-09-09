Карасев рассудит ЦСКА и «Спартак», Лапочкин назначен на игру «Динамо» — «Рубин»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте все судейские назначения на 7-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Центральную встречу тура между московскими ЦСКА и «Спартаком» рассудит Сергей Карасев. На системе VAR ему будет помогать Евгений Турбин, на работу которого недавно жаловался «Краснодар».

Матч «Рубина» в Москве против столичного «Динамо» обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным. В прошлом сезоне этот арбитр обслужил пять выездных встреч казанского клуба. Наиболее запоминающимся получилась игра в Туле, где «Рубин» одержал свою первую победу под руководством Леонида Слуцкого, одолев «Арсенал» (0:1). При этом по ходу матча за вторую желтую карточку был удален хавбек казанцев Денис Макаров.

Игру «Уфы» против «Тамбова» отработает бригада Кирилла Левникова, а Павел Шадыханов будет помогать ему с видеоповторами.

Впервые за долгое время все матчи 7-го тура РПЛ пройдут с использованием системы VAR.

«Тамбов» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Анохин.

«Урал» — «Химки»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Сочи»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Николай Волошин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Андрей Веретешкин; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Николай Левников.

ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ротор» — «Краснодар»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Зенит» — «Арсенал»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Болотенков; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Лапочкин.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Тамбов» может бойкотировать игру 7-го тура против «Уфы». Причиной бойкота стали задержки по зарплате и бонусам, которые достигли трех месяцев.