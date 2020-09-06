В казанском арт-пространстве Werk состоится фестиваль новых искусств

В казанском арт-пространстве Werk 12 сентября пройдет фестиваль новых искусств «433».

Мероприятие стартует в 16.00. Посетители смогут послушать лекцию аспиранта кафедры общей философии КФУ Алисы Маркеловой о трансформации функций и форм искусства в эпоху цифровой реальности.

В 17.00 все желающие смогут присоединиться к мастер-классу инженера, разработчика синтезаторов Дани Хроника. В 18.30 пройдет лекция исследователя послевоенного искусства Луизы Низамовой «Что это за музыка, или Как звук попал в музей».

В 20.00 гостей ждут на дискуссии «Зачем сейчас нужны художники?»,где модератором будет арт-директор ЦСК «Смена» Кирилл Маевский. Вход на мероприятие будет свободный, но требуется регистрация по ссылке.

10 сентября в Музее исламской культуры в Казани откроется выставка «По следам татарского наследия».