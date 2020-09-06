В Казани откроется выставка «По следам татарского наследия»

Фото: музей-заповедник «Казанский Кремль»

В Музее исламской культуры в Казани откроется выставка «По следам татарского наследия». Она будет посвящена творчеству казанского художника-живописца, скульптора и кузнеца Марата Губайдуллина.

На выставке представят 35 произведений мастера, которые выполнены на холсте и гипсе, посвящены истории татарского народа. На картинах изображены древние столицы Болгар, Сарай, Казань, архитектурные памятники ханского периода. Увидеть экспозицию можно будет до конца октября, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».