В Китае запустили многоразовый космический корабль
Сегодня китайская Корпорация космической науки и техники (CASC) запустила многоразовый испытательный космический корабль. Об этом сообщает ТАСС.
«Аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса», — сообщили в CASC.
Планируется, что космический корабль некоторое время полетает по орбите Земли и вернется обратно.
Ранее сообщалось, что Китай и США обогнали Россию по количеству запусков кораблей в космос.Технологии
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