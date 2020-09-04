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В Китае запустили многоразовый космический корабль

16:27, 04.09.2020
В Китае запустили многоразовый космический корабль
Фото: mil.ru

Сегодня китайская Корпорация космической науки и техники (CASC) запустила многоразовый испытательный космический корабль. Об этом сообщает ТАСС.

«Аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса», — сообщили в CASC.

Планируется, что космический корабль некоторое время полетает по орбите Земли и вернется обратно.

Ранее сообщалось, что Китай и США обогнали Россию по количеству запусков кораблей в космос.

Технологии
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