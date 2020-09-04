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100 блогеров Татарстана станут наблюдателями на выборах

11:30, 04.09.2020
100 блогеров Татарстана станут наблюдателями на выборах
Фото: realnoevremya.ru

100 блогеров Татарстана станут наблюдателями на ближайших выборах, сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева сегодня на встрече с блогерами.

«Таких наблюдателей у нас еще не было», — сказала Валеева.

Она напомнила, что с 11 по 13 сентября в республике будут работать 2 806 участков. Почти 3 млн человек в Татарстане имеют право голоса в республике. В таких масштабах важно соблюсти открытость голосования и обеспечить легитимность, прозрачность всех процедур, сказала Валеева.

ОбществоВласть Татарстан
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