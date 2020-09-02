В Татарстане заработали участковые избирательные комиссии

Со среды, 2 сентября, на территории Татарстана начали работу все 2806 участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев сообщил, что в организации выборов будут также задействованы 65 территориальных избирательных комиссий. Также откроются 46 избиркомов в больницах, СИЗО, санаториях, аэропорту и на железнодорожном вокзале.

Члены избирательных комиссий приступают к работе по уточнению списков избирателей. Сами избиратели также могут обратиться в УИКи для проверки своих данных, а также подать заявление на голосование по месту своего фактического нахождения через механизм «Мобильный избиратель».