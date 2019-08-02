Экс-тренер «Уфы» поддержал смертные казни: «Очень поучительно и правильно»

Бывший тренер «Уфы» Андрей Канчельскис рассказал о событиях 2003 года в Саудовской Аравии, когда ему довелось вживую смотреть на казнь 18 филиппинцев.

— Зачем в пору выступлений за саудовский «Аль-Хиляль» вы ходили смотреть на казнь семнадцати филиппинцев?

— Восемнадцати. Интересно было.

— Как людям головы рубят?

— Очень поучительно и правильно, я считаю.

— Смертная казнь — правильно?

— В этом случае да. Казненные завезли в страну много наркотиков. Знали, что если поймают, казнят? Знали. Все равно пошли на это? Да. Поймали и казнили, что тут неправильного? Меня тоже чуть в тюрьму не посадили, когда привез владельцу клуба, принцу, бутылку вина. Не подумал, положил в багаж, хотели арестовать. Приехал представитель клуба, с трудом отмазал.

— Как выглядела казнь? И как вы о ней узнали?

— Все происходит на главной площади Эр-Рияда. Для казней выделены особые дни, люди знают, кто хочет, приходит. Смертников предварительно чем-то накачали, они особо не сопротивлялись, были как овощи. Близко публику не подпускали, но в целом все было видно. Палач орудовал саблей, ровненько раз — и покатилось. После этого спокойно смотрел, как в Узбекистане приносили в жертву барана. Хотя кто-то отворачивался, — признался Канчельскис.

Напомним, Андрей Канчельскис возглавлял футбольный клуб «Уфа» в период с 2010 по 2012 годы. Последним местом работы специалиста был узбекский «Навбахор», откуда он ушел нынешним летом.