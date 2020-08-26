Бизнес на медоборудовании обернулся угрозой личного банкротства для бывшего генпродюсера «Барс-Медиа»

Фото: Максим Платонов

Генеральный продюсер и торговец медоборудованием

Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск о персональном банкротстве, поданный от имени АО «Казанский медико-инструментальный завод». Должником завода выступает Фарид Таишев. Ранее Таишев занимался дистрибуцией продукции завода, но широкой общественности он известен как бывший генеральный продюсер «Барс-Медиа», певец и муж звезды татарской эстрады Ландыш Нигматжановой.

Таишев числится директором ООО «КМИЗ «Торговый дом» — учредителями этой компании, согласно «СПАРК-Интерфаксу», являются ООО «Волгамедтех» и ООО «Полимерные изделия» — и то, и другое относятся к связанным с КМИЗ структурам. На сайте HeadHunter.ru сказано, что возглавляемый Таишевым «КМИЗ «Торговый дом» являлся «официальным дилером продукции ОАО «Казанский медико-инструментальный завод», а также других крупнейших российских и иностранных производителей».

Кроме того, Таишев является совладельцем еще двух компаний, также занимающихся торговлей медтехникой, но непосредственно с КМИЗ не связанных. В Сети также можно найти упоминание о Таишеве как о «заместителе гендиректора КМИЗ по маркетингу и продажам».

Возглавляемый Таишевым «КМИЗ «Торговый дом» являлся «официальным дилером продукции ОАО «Казанский медико-инструментальный завод». Фото instagram.com/farid.taishev

Впрочем, судя по данным системы «СПАРК-Интерфакс», у самой компании не было какой-либо заметной выручки или прибыли. Даже сайт был зарегистрирован на АО «КМИЗ». Сейчас сайт «КМИЗ «Торговый дом» не работает, однако в архивной копии о компании говорится то же самое, что и на HeadHunter. Интересно также, что сейчас по номерам «КМИЗ «Торговый дом» отвечает ООО «КМИЗ-Экспорт», возглавляемое Еленой Таран — председателем совета директоров и совладелицей КМИЗ. Судя по сайту завода, сейчас «официальным дилером продукции КМИЗ» является именно эта компания, а Таишев и вовсе не упоминается.

Однако помимо производственного бэкграунда у Таишева есть и прошлое в шоу-бизнесе. Он (или его 100%-ный тезка с днем рождения в один и тот же день) с 2004 по 2008 год был генеральным продюсером в гиганте татарстанского шоу-бизнеса «Барс-Медиа». В октябре 2008 года «Барс-Медиа» сообщало, что Таишев намерен попробовать себя «на новом поприще — в коммерческой деятельности» и поработать «директором по продажам на одном из крупных производственных предприятий республики». Само предприятие не называлось.

Там же говорилось, что Таишев проработал в «Барс-Медиа» почти 10 лет, с первых дней основания компании, и причастен к созданию многих проектов компании — в частности, фестиваля «Йолдызлар фабрикасы» (татарский аналог «Фабрики звезд»).

В шоу-бизнесе Таишев также известен и как муж другой звезды татарской эстрады — Ландыш Нигматжановой. Фото instagram.com/farid.taishev

Таишев и сам является известным певцом на региональной сцене. Кроме того, в шоу-бизнесе Таишев также известен и как муж другой звезды татарской эстрады — Ландыш Нигматжановой.

«Реальное время» связалась с Таишевым, однако комментировать ситуацию он не стал — впрочем, подтвердил, что и в случае с КМИЗ, и с «Барс-Медиа» речь идет именно о нем.

Суды за 5 млн рублей

Свет на ухудшение взаимоотношений КМИЗ и Таишева проливают два решения Приволжского районного суда от 2017 и 2018 годов.

В документах суда (есть в распоряжении «Реального времени») сказано, что АО «КМИЗ» и «КМИЗ «Торговый дом» заключались договоры поставки оборудования на 3,5 млн рублей (решение от 2017 года) и 8,3 млн рублей (2018 год). Поручителем при этом в обоих случаях выступал Таишев. Когда именно заключались эти договоры, впрочем, неясно.

Оплачен товар в итоге был лишь частично, завод выставил Таишеву как поручителю претензии и взыскал с него соответственно 1 млн рублей и 5,3 млн рублей — именно те суммы, что компания оставалась должна заводу. Суя по тексту решений, Таишев не признавал исковые требования, но каких-либо доказательств оплаты поставок предоставлено не было.

В документах суда сказано, что АО «КМИЗ» и «КМИЗ «Торговый дом» заключались договоры поставки оборудования на 3,5 млн рублей (решение от 2017 года) и 8,3 млн рублей (2018 год). Фото Максима Платонова

Отметим, что именно сумма в 5,3 млн рублей, точно такая же, как и во втором иске, фигурирует и в иске о банкротстве Таишева. Также в отношении Таишева открыты два исполнительных производства на указанные в исках суммы. Интересно также, что непосредственно к ООО «КМИЗ «Торговый дом» иски не подавались.

В самом КМИЗ на запрос «Реального времени» об этом процессе не ответили. В 2019 году завод получил выручку в 538,4 млн рублей и прибыль в 51 млн рублей.

Александр Артемьев