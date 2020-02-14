В борьбу между Ландыш Нигматжановой и Иркэ вступил полиграф

Сегодня несколько татарских артистов собрали пресс-конференцию, на которой рассказали о несправедливых условиях работы под фактическим управлением певицы Иркэ

Фото: Артем Дергунов (kazanfirst.ru)

Страсти на татарской эстраде продолжают накаляться. Сегодня певцы Ландыш Нигматжанова и Фарит Таишев собрали пресс-конференцию: несколько артистов, работавших в медиагруппе «Барс-Медиа», рассказали о конфликте со своей коллегой Иркэ, которая, по их словам, фактически одна принимает решения в компании и влияет на руководство. В подтверждение своей позиции Нигматжанова вызвалась даже пройти проверку на детекторе лжи. Как прошли очередные «посиделки» татарской эстрады — в материале «Реального времени».

«Дину подменили»

Каждый из собравшихся певцов поведал свою историю взаимоотношений с певицей Иркэ (Айгуль Миншакировой), а также с генеральным директором «Барс-Медиа» Диной Гараевой и ее дядей Камилем Гараевым. Артисты недвусмысленно доводят до зрителей: Иркэ действительно влияет на политику «Барс-Медиа», поскольку контролирует свою подругу — Дину. По словам артистов, в холдинге им создали такие условия, что работать вместе они не могут.

— Когда я два года проработала в компании, на мое место по контракту пришла Иркэ. В то время, в 2004 году, все было «по таланту». Были яркие звезды — как, например, Гузель Уразова. Они обладали своей индивидуальностью, у всех был мощный талант. Когда пришла девушка по имени Иркэ, она установила свои правила. Почему об этом все молчат?! Наверное, нельзя говорить. И все пошло совсем по-другому. Несмотря на то, что я в связи с этим в 19 лет пережила огромный стресс, хочу сказать Иркэ спасибо. Благодаря этому случаю я смогла выйти на другой уровень, найти в себе силы, переехать в другую страну. И теперь в Анталье представляю наш татарский народ, — поделилась воспоминаниями и успехами Айгуль Туташ.

Каждый из собравшихся певцов поведал свою историю взаимоотношений с певицей Иркэ, а также с генеральным директором «Барс-Медиа» Диной Гараевой и ее дядей Камилем Гараевым. Фото Артема Дергунова (kazanfirst.ru)

Влияние Иркэ в «Барс-Медиа» подтвердил и отец Дины — Марат Гараев, один из основателей компании, который сейчас отстранился от дел. В студии показали ролик с его участием, в котором он подтвердил слова артистов:

— Для человека, который проработал 21 год в этой компании, для меня как для руководителя, для отца очень болезненно происходящее. Могу уверенно сказать, что творческим процессом руководит Иркэ.

По мнению одной из сторон конфликта, певицу Иркэ серьезно опекает Дина Гараева. Девушка, представившаяся Миляушой, давняя подруга Дины, пришла на встречу и скромно сидела в зале.

— До общения с Иркэ Дина была совсем другим человеком. Мы с ней вместе держали пост, могли на ифтар ходить. Ее как будто подменили. Человек поменялся на 180 градусов, появились другие интересы. Изменилось внутреннее состояние Дины. Больше ничего комментировать не буду, — неохотно отвечала на вопросы Миляуша.

Но присутствующим на пресс-конференции удалось все-таки узнать от нее подробнее, в чем заключаются произошедшие с Диной перемены.

— Конечно, мы, близкие, ей говорили: «Тебе самой надо свою семью хорошую создавать». Но она жила жизнью Иркэ, полностью обеспечивала ее, все покупала ей в дом: мебель, продукты. Я не ссорилась с Диной. Можем поздравить друг друга с днем рождения, с праздниками, но вместе не сидим, не общаемся. Я лишь подтверждаю то, что все говорят, — попыталась объяснить цель своего прихода Миляуша.

«Здесь собрались артисты, которым нанесен определенный вред, чтобы донести свою позицию. Потому что нас не слышат, не все журналисты сегодня сюда пришли», — рассказал муж Нигматжановой, певец Фарит Таишев. Фото Екатерины Аблаевой

«Кто-то не хочет светиться, чтобы потом не было проблем»

— Певица Иркэ влияет на деятельность крупной медиаимперии, крупнейшей корпорации «Барс-Медиа». Здесь собрались артисты, которым нанесен определенный вред, чтобы донести свою позицию. Потому что нас не слышат, не все журналисты сегодня сюда пришли, — рассказал муж Нигматжановой, певец Фарит Таишев, организовавший съемки пресс-конференции — «не для какой-то передачи, а для личных целей, чтобы официально зафиксировать мнения разных артистов».

По его словам, «у «Барс-Медиа» много ресурсов, Ландыш было сложно продолжать там работать, ей перекрывали везде кислород. 30 декабря прошлого года она разорвала контракт с компанией и стала работать самостоятельно».

— Но после этого Дина Маратовна написала в телекомпании и радиостанции письма с запретом использовать произведения Ландыш, хотели заглушить ее карьеру. В последнее время некоторые сообщают, что Ландыш совершает нападки на Иркэ, пытаясь довести ее до отчаянного состояния. Но на самом деле это не так. И чтобы рассказать об этом, мы собрались здесь сегодня. Нам пришла идея с детектором лжи. Это не PR. Ландыш публично пройдет проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что она не лжет, — заявил Таишев.

— Мне не предоставляют документов. Контракт должен быть двусторонний. У меня нет второго контракта на руках, а значит, нет никаких доказательств того, что все песни принадлежат не только «Барс-Медиа», но и мне. 15 лет я пою свои песни, почему я их не должна петь дальше? Компания на концертах артистов тоже зарабатывала, и свои песни я заслужила. Буду разбираться с юристами, — заявила Нигматжанова.

Певица сообщила «Реальному времени», что в январе ей прислали с телевидения письмо о том, что телеканал приостанавливает использование ее клипов до тех пор, пока Ландыш не представит документы на них.

— Многие певцы, ушедшие из «Барс-Медиа», продолжают исполнять свои песни. Запрещают только мне. Сама не понимаю, почему Иркэ через Дину так подло поступает. Личная неприязнь, видимо. Никогда никому плохого не делала. Пыталась разговаривать и с Иркэ, и руководством. Мне не отвечали. Меня спрашивают, почему я выставляю этот конфликт на всеобщее обозрение? А что остается делать? Невозможно молчать дальше. Не могу спокойно работать. Надоело мне это. Многие артисты все прекрасно знают. Но кто-то решил остаться в стороне. Это же шоу-бизнес. Надо дальше работать, лишний раз не хотят светиться, чтобы потом не было проблем. Поэтому и взяла ответственность на себя, — подытожила Ландыш.

После пресс-конференции Нигматжанова в течение двух часов отвечала на вопросы на детекторе лжи. Фото Екатерины Аблаевой

После пресс-конференции Нигматжанова в течение двух часов отвечала на вопросы на детекторе лжи. Среди них были вопросы о том, причастна ли Ландыш к инциденту с машиной Иркэ, а также в зале УНИКСа, влияет ли на Дину Гараеву певица Иркэ. Ответы певицы, ее реакция зафиксированы документально и на видеокамеру. Все, что она отвечала, подтверждал детектор лжи.

«Сама себе наносила ущерб, чтобы очернить других»

Напомним, в последнее время активизировались скандалы в среде татарского шоу-бизнеса. На певицу Иркэ (в обычной жизни — Айгуль Миншакирова) посыпались неприятности: сначала был сорван концерт в УНИКСе 3 февраля (был звонок о подозрительной коробке с проводами), а потом кто-то разбил в машине певицы стекла.

Тогда концертный директор Иркэ Лилия Шамсутдинова рассказывала «Реальному времени», что певицу травят уже полгода и даже пытались устроить аварии, в которых Иркэ могла погибнуть.



Ландыш Нигматжанова не так давно выпустила резонансное видео, в котором объяснила, почему после 15 лет сотрудничества с медиакомпанией покидает ее: по ее словам, все связано с чрезмерным влиянием, которое Иркэ оказывает на Дину Гараеву, и с тем, что продвигают теперь в «Барс-Медиа» только Иркэ. Что касается разбитой машины, то Нигматжанова уверена, что это провокация: «Есть пара вещей, о которых знают все: она сама себе наносила ущерб, чтобы очернить других людей».

«Реальное время» будет следить за развитием событий.