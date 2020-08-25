Гендиректор НКНХ Айрат Сафин проинспектировал ход работ на ЭП-600

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин посетил производственную базу компании «Гемонт», где изготавливаются трубные узлы для нового олефинового комплекса ЭП-600.



Специалисты основного подрядчика по строительству ЭП-600 провели экскурсию по базе, рассказали об этапах изготовления и строгом качестве контроля продукции. Только после тщательной проверки, трубные узлы отправляют на строительную площадку для дальнейшего монтажа.

Айрат Сафин отметил высокое качество выполняемых работ, а также возможность применения при строительстве ЭП-600 самых современных технологий.

Ранее сообщалось, что на этиленнике «Нижнекамскнефтехима» смонтирована колонна высотой 80 метров, весом 187 тонн.

