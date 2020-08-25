РФС отклонил претензии «Урала» по трем эпизодам матча с «Рубином»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС рассмотрела обращение футбольного клуба «Урал» по судейству матча с «Рубином» (1:1).
По итогам игры в Казани уральский клуб остался недоволен по трем эпизодам. Среди возможных ошибок судьи Алексея Сухова назывались назначение пенальти в ворота «Урала», предполагаемая игра рукой футболиста «Рубина» в своей штрафной и отмененный гол игрока «Урала» Андрея Егорычева из-за офсайда.
После просмотра эпизодов эксперты пришли к мнению, что во всех трех случаях арбитр встречи выбрал правильное решение.
Напомним, матч 2-го тура «Рубин» — «Урал» завершился ничейным счетом 1:1. Обе команды завершали игру вдесятером из-за удалений, а все голы были забиты с пенальти.
Подробнее об итогах того матча можно почитать в материале «Реального времени».СпортФутбол Татарстан
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