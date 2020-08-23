Атомную подлодку «Казань» планируют передать ВМФ до конца года

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена до конца года передать ВМФ две строящиеся атомные подводные лодки проектов 955 и 885 «Князь Олег» и «Казань».

По словам гендиректора ОСК Алексея Рахманова, сейчас судна находятся на испытаниях. В разговоре с ТАСС Рахманов добавил, что ситуация с подлодкой «Казань» «чуть понятнее», чем с «Князем Олегом», так как на втором судне предстоит внедрить еще несколько новшеств, рекомендуемых разработчиками.

Головная подлодка проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Казань» относится к классу многоцелевых подлодок. Основное вооружение субмарины — крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». В настоящее время в состав ВМФ России входит одна атомная подлодка базового проекта 885 (шифр «Ясень») — «Северодвинск».

Напомним, что по заявлению президента России Владимира Путина в этом году ВМФ примет в свои ряды 40 новых кораблей.