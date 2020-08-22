«Металлург» обыграл СКА и вышел в финал Кубка чемпионов по хоккею
«Металлург» в заключительном туре группового этапа Кубка чемпионов обыграл питерский СКА — 4:3.
Питерцы первыми открыли счет, но на перерыв команды ушли с ничейным результатом. Во втором периоде «Металлург» разгромил своего соперника, отправив три безответные шайбы в ворота Хелльберга. В концовке игры питерцы забили два гола, однако спасти матч не смогли.
Таким образом, «Металлург» обеспечил себе второе место в турнирной таблице группы и вышел в финал Кубка чемпионов. За трофей магнитогорцы поборются с казанским «Ак Барсом».
СКА — «Металлург» — 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)
Голы:
1:0 Ткачев (Ожиганов, Галимов), 6:21, ГБ
1:1 Плотников (Дронов, Карпов), 13:33, ГБ
1:2 Песонен (Дронов, Бек), 20:53
1:3 Потехин (Плотников, Пашнин), 26:50
1:4 Минулин (Яковлев, Ламмикко), 32:43, ГБ
2:4 Бурдасов (Ткачев, Галимов), 43:15, ГБ
3:4 Бенгтссон (Бурдасов), 53:49, ГБ.
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