«Металлург» обыграл СКА и вышел в финал Кубка чемпионов по хоккею

«Металлург» в заключительном туре группового этапа Кубка чемпионов обыграл питерский СКА — 4:3.

Питерцы первыми открыли счет, но на перерыв команды ушли с ничейным результатом. Во втором периоде «Металлург» разгромил своего соперника, отправив три безответные шайбы в ворота Хелльберга. В концовке игры питерцы забили два гола, однако спасти матч не смогли.

Таким образом, «Металлург» обеспечил себе второе место в турнирной таблице группы и вышел в финал Кубка чемпионов. За трофей магнитогорцы поборются с казанским «Ак Барсом».

СКА — «Металлург» — 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

Голы:

1:0 Ткачев (Ожиганов, Галимов), 6:21, ГБ

1:1 Плотников (Дронов, Карпов), 13:33, ГБ

1:2 Песонен (Дронов, Бек), 20:53

1:3 Потехин (Плотников, Пашнин), 26:50

1:4 Минулин (Яковлев, Ламмикко), 32:43, ГБ

2:4 Бурдасов (Ткачев, Галимов), 43:15, ГБ

3:4 Бенгтссон (Бурдасов), 53:49, ГБ.

