«Салават Юлаев» уступил СКА во втором матче на Кубке чемпионов
«Салават Юлаев» проиграл питерскому СКА (2:4) во втором матче на Кубке чемпионов в Казани.
Счет встречи открыл Аалтонен с передачи Токранова на 7-й минуте игры. Уфимцы смогли отыграться усилиями Гранлунда и уйти на перерыв с ничейным результатом на табло.
Во втором периоде питерцы забили два безответных гола. Обе шайбы на счету экс-игроков «Ак Барса» Токранова и Галимова. В заключительной трети команды обменялись голами, причем Кемппайнен забросил шайбу в меньшинстве.
В заключительном матче группового этапа уфимцы сыграют против «Ак Барса».
«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы:
0:1 (07:03) — Миро Аалтонен (Василий Токранов);
1:1 (11:36) — Маркус Гранлунд (Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен);
1:2 (22:50) — Василий Токранов (Игорь Ожиганов, Миро Аалтонен, бол.);
1:3 (23:12) — Эмиль Галимов (Лукас Бенгтссон, бол.);
2:3 (40:43) — Сакари Маннинен (Филип Ларсен, Тему Хартикайнен, бол.);
2:4 (45:23) — Йоонас Кемппайнен (мен.).
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