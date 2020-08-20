Квартальнов: «Галимов становится лидером «Ак Барса», для него это нормально»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал старт команды на предсезонном турнире Кубок чемпионов в Казани.

Хозяева льда в первом матче разгромили питерский СКА со счетом 5:2. У казанцев 4 (1+3) очка набрал нападающий Артем Галимов, а лучшим игроком матча был признан вратарь Адам Рейдеборн.

— Хорошая, быстрая была игра. Первые два периода СКА был технически получше нас. Связано наверно с игровой практикой, мы долго не играли. Было много потерь, сумбура, плохо выходили из-под давления.

— Артем Галимов сегодня набрал 4 (1+3) очка. Как оцените его игру?

— Артем становится нашим лидером, для него это нормально. Парню начинают доверять, это воплощается в голы. Ему предстоит много работать, конечно, — сказал Квартальнов.

Также тренер казанцев сообщил о травме защитника Даниила Журавлева. По словам Квартальнова, хоккеист не сможет помочь команде в ближайшее время. При этом на льду за «Ак Барс» может дебютировать летний новичок казанцев форвард Найджел Доус, который продолжает набирать игровые кондиции.

— Что с Журавлевым?

— Он у нас вылетел, жаль.

— Найджел Доус недавно присоединился к команде. Как на нем скажется отсутствие на предсезонной подготовке?

— Конечно, скажется. Но он опытный парень, надо подготовиться, подтянуть кондиции. Думаю, долгое время это не займет, — сказал Квартальнов.

В четверг «Ак Барс» проведет второй матч в рамках Кубка чемпионов. Соперником казанцев станет магнитогорский «Металлург», накануне обыгравший уфимский «Салават Юлаев» (5:4).

Подробнее об итогах первого игрового дня на Кубке чемпионов в Казани можно почитать в материале «Реального времени».