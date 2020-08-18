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Главный тренер «Спартака» Тедеско не полетел на матч с «Уфой»

16:56, 18.08.2020
Главный тренер «Спартака» Тедеско не полетел на матч с «Уфой»
Фото: spartak.com

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не полетел с командой на гостевой матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы».

По сообщению на официальном сайте «красно-белых», вместо него руководить на скамейке будет его помощник Андреас Хинкель.

Причиной отсутствия Тедеско называется перенесенная немецким тренером ангина.

Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о возможном дебюте с «Уфой» новичков «красно-белых» — полузащитника Остона Урунова и нападающего Александра Кокорина.

Встреча состоится в среду, 19 августа, на стадионе «Нефтяник». Начало матча — в 16.00 по мск.

СпортФутбол Башкортостан
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