Главный тренер «Спартака» Тедеско не полетел на матч с «Уфой»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не полетел с командой на гостевой матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы».
По сообщению на официальном сайте «красно-белых», вместо него руководить на скамейке будет его помощник Андреас Хинкель.
Причиной отсутствия Тедеско называется перенесенная немецким тренером ангина.
Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о возможном дебюте с «Уфой» новичков «красно-белых» — полузащитника Остона Урунова и нападающего Александра Кокорина.
Встреча состоится в среду, 19 августа, на стадионе «Нефтяник». Начало матча — в 16.00 по мск.СпортФутбол Башкортостан
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