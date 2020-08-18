«Синтез» начнет чемпионат России домашним матчем с астраханским «Динамо-СШОР»

Федерация водного поло опубликовала календарь матчей чемпионата России на сезон-2020/21 среди мужских команд.

Чемпионы страны казанский «Синтез» стартует в Суперлиге в середине сентября домашней игрой против астраханского «Динамо-СШОР». Во втором туре казанцы также сыграют в столице Татарстана, соперником станут ватерполисты казахстанской «Астаны».

В предстоящем чемпионате примут участие 8 клубов. В том числе команды, занявшие 1—4 место в сезоне 2019—2020 г., и те, которые подали заявки на участие в Суперлиге.



Всего клубы проведут в чемпионате России 14 туров, играя по две встречи за тур. Занявшие первые два места в таблице автоматически квалифицируются в полуфинал, остальные поборются в четвертьфинале. Финальные матчи намечены на конец мая 2021 года.

Напомним, в «Реальном времени» вышло интервью с легендарным игроком «Синтеза» и главным тренером сборной Сербии по водному поло Деяном Савичем.