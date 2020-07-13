«Уфа» объявила о назначении Шайбекова и.о. гендиректора клуба

Исполнительный директор «Уфы» Ринат Шайбеков назначен исполняющим обязанности гендиректора клуба, сообщает пресс-служба уфимцев.

Ринат Шайбеков работает в «Уфе» с 2010 года. До ФК «Уфа» он возглавлял футбольный клуб «Башинформсвязь-Динамо» и мини-футбольный «Динамо-Тималь».

На этом посту он сменил Шамиля Газизова, перешедшего на аналогичную должность в московский «Спартак». Подробнее о его уходе можно почитать в материале «Реального времени».

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало о назначении Шайбекова на должность гендиректора «Уфы». После публикации той новости председатель попечительского совета уфимского клуба Ростислав Мурзагулов болезненно отреагировал постом в своем Facebook.