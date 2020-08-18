Застройщик «Экопарка Дубрава» продал недострои почти за полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий ООО «Тандем-Д» сообщил о заключении договора по продаже недостроенных домов в ЖК «Экопарк Дубрава». Сумма сделки составила 489,8 млн рублей.

Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, покупателем выступило ООО «Арт и К».

Компания приобрела право аренды земельного участка площадью 103,7 тыс. кв. м, два недостроенных дома в 9—16 этажей и один недострой на 8 этажей.

Ранее сообщалось, что недострои вставлены на продажу за 750 млн рублей. Напомним, что «Тандем-Д» банкротят по иску АСВ из-за долга «Татфондбанку» в размере 2,1 млрд рублей.