Aston Martin представит серию спорткаров в честь фильма о спецагенте Джеймсе Бонде

Британский автопроизводитель Aston Martin представил специальные версии моделей Vantage и DBS Superleggera, которые получили название 007 Edition. Машины посвящены выходу нового фильма о спецагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Aston Martin Vantage 007 Edition имеет оригинальную радиаторную решетку с хромированной окантовкой. Также дополнительно можно заказать горные лыжи, они крепятся в задней части машины. Салон автомобиля обшит кожей. Под центральным подлокотником спрятана бутафорская панель управления оружием. Компания выпустила сто таких машин.

Купе Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition имеет 21-дюймовые черные колесные диски, карбоновые вставки на кузове и шильдики с названием серии. Салон отделан черной кожей. Всего выпущено 25 таких автомобилей, пишет Autocar.

Ранее СМИ назвали стоимость нового кроссовера Aston Martin DBX в России. До конца 2020 года дилеры британской марки планируют продать в России 50 кроссоверов.

